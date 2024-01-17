Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одесщине: есть прилет по агропредприятию. Фото и видео

Войска РФ после ночной массированной атаки дронами по Одесщине утром нанесли ракетный удар по области. Под удар попали сельскохозяйственные площади и агропредприятие, однако, к счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

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Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Как отмечается, оккупанты перед рассветом атаковали Одесский и Белгород-Днестровский районы Одесщины ракетами "Оникс".

"Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам", – говорится в сообщении.

Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена, рассказали в Силах обороны юга.

Ни животные, ни люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 января РФ атаковала "Шахедами" Николаевщину, Кировоградщину и Одесщину. Вражеские БПЛА заходили с Черного моря на критически низкой высоте. Над Одесской областью силы ПВО сбили 11 дронов, еще по одному – в Кировоградской и Николаевской областях.

– В Одессе вследствие дроновой атаки пострадал многоэтажный дом, в квартирах вспыхнули пожары, пострадали трое мирных жителей.

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