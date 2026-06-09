Оккупанты атаковали дроном гражданское авто на Харьковщине: погибла женщина, есть раненые

Российские войска днем 9 июня атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате удара вблизи села Питомник погибла 70-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения.

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О происшествии сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в своем официальном Telegram-канале. По его словам, российский FPV-дрон попал в гражданскую машину, в которой находились пять человек.

"К сожалению, от полученных ранений 70-летняя женщина погибла на месте", – говорится в сообщении.

Атака произошла около 16:30 на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником. Пострадавших госпитализировали в больницу в Харькове.

Последствия атаки

В машине находились мужчина и четыре женщины. После удара смертельные ранения получила 70-летняя пассажирка.

Еще три женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение в Харькове для оказания необходимой помощи.

Данные полиции

В полиции уточнили, что в результате атаки FPV-дрона был поврежден гражданский автомобиль Honda. По предварительным данным, удар произошел 9 июня на автодороге в Дергачевской городской общине.

В результате взрыва погибла женщина, ее личность сейчас устанавливают правоохранители. Также пострадали четыре человека – женщины в возрасте 79, 74 и 49 лет, а также 61-летний мужчина. Всех со взрывными травмами доставили в больницу.

На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские задокументировали последствия российского удара и собрали вещественные доказательства для дальнейшего расследования.

Что известно

По информации местных властей, сейчас продолжается установление дополнительных обстоятельств происшествия. Также выясняются детали относительно цели поездки людей на опасную приграничную территорию.

Происшествие произошло в районе, который регулярно подвергается атакам со стороны российских войск. Другие подробности относительно инцидента пока не обнародовались.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены объекты инфраструктуры. Под ударами оказались энергетические объекты, автозаправочная станция и почтовый транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона. Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам.

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