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Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото

Катя Поплюйко
War
1 минута
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Оккупанты атаковали Харьковскую область 'Шахедом', который взрывается до 20 часов. Фото

Российские захватчики атаковали Харьковскую область ударным дроном "Шахед", который может взрываться до 20 часов. Все дело в осколочных элементах, которые после сброса с БПЛА самостоятельно детонируют.

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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Там обнародовали фото опасных элементов и призвали соблюдать правила техники безопасности при их обнаружении.

"В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из вражеских БпЛА типа "Shahed-136" сбросил на цель осколочные боевые элементы. Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото
Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото
Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото

Во время работ по выявлению осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью беспилотника. В ходе обследования им удалось обнаружить еще одну невзорвавшуюся боевую часть. Она была уничтожена контролируемым подрывом.

Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото

При обнаружении чего-то подобного, как на фото ниже:

– не прикасайтесь к подозрительному предмету;

– не приближайтесь к нему и не позволяйте этого другим;

– отойдите на безопасное расстояние;

– немедленно сообщите по номеру 101 или 102;

– не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с подозрительным объектом.

Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото

"Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент – это потенциальная смертельная угроза!" – указано в сообщении.

Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедом", который взрывается до 20 часов. Фото

Напомним, недавно СБУ обнаружила в ударных БПЛА, которыми россияне атаковали Киев в ночь на 4 июля, компоненты китайского производства. В частности, на деталях беспилотников "Герань" была маркировка предприятия-производителя КНР.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты впервые нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова дроном "Черника". Этот тип вооружения россияне используют на фронте еще с начала 2024-го. БПЛА способен преодолевать расстояние в 80-100 км.

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