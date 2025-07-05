Оккупанты атаковали Харьковскую область 'Шахедом', который взрывается до 20 часов. Фото

Российские захватчики атаковали Харьковскую область ударным дроном "Шахед", который может взрываться до 20 часов. Все дело в осколочных элементах, которые после сброса с БПЛА самостоятельно детонируют.

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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Там обнародовали фото опасных элементов и призвали соблюдать правила техники безопасности при их обнаружении.

"В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из вражеских БпЛА типа "Shahed-136" сбросил на цель осколочные боевые элементы. Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", – говорится в сообщении.

Во время работ по выявлению осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью беспилотника. В ходе обследования им удалось обнаружить еще одну невзорвавшуюся боевую часть. Она была уничтожена контролируемым подрывом.

При обнаружении чего-то подобного, как на фото ниже:

– не прикасайтесь к подозрительному предмету;

– не приближайтесь к нему и не позволяйте этого другим;

– отойдите на безопасное расстояние;

– немедленно сообщите по номеру 101 или 102;

– не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с подозрительным объектом.

"Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент – это потенциальная смертельная угроза!" – указано в сообщении.

Напомним, недавно СБУ обнаружила в ударных БПЛА, которыми россияне атаковали Киев в ночь на 4 июля, компоненты китайского производства. В частности, на деталях беспилотников "Герань" была маркировка предприятия-производителя КНР.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты впервые нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова дроном "Черника". Этот тип вооружения россияне используют на фронте еще с начала 2024-го. БПЛА способен преодолевать расстояние в 80-100 км.

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