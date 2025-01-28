Оккупанты атаковали Херсон и область: есть жертва и пострадавшие

Российские оккупанты 28 января продолжили атаковать Херсонскую территориальную громаду. В Херсоне из-за ударов вражеских беспилотников ранения получили по меньшей мере трое горожан.

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В Антоновке же вражеский дрон ранил женщину и мужчину, последний от полученных травм скончался. О последствиях российских обстрелов рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, российские дроны Антоновку атаковали около 11:30.

"В результате этого минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 57-летняя женщина. Сейчас она доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", – отметил Мрочко.

Немного позже стало известно, что во время вражеского удара несовместимые с жизнью травмы получил также 49-летний мужчина.

А в самом Херсоне захватчики наносили удары БпЛА по Днепровскому району, ранив по меньшей мере трех человек.

По состоянию на 15.19 начальник Херсонской ГВА сообщил, что одним из пострадавших стал 35-летний мужчина: он получил контузию и минно-взрывную травму. Мужчина сам обратился к медикам, те оценили его состояние как легкое и будут лечить амбулаторно.

Больше досталось 80-летней женщине: она с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлена в больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

"Еще один раненый — 57-летний мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого плечевого сустава", – добавил Мрочко.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину сотней дронов. Силы ПВО сбили 65 "Шахедов" в 13 регионах нашего государства, в некоторых областях есть разрушения.

В частности, в Одессе в результате вражеской атаки повреждены дома, горели авто. Пострадали четыре человека.

Также войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове. Там вспыхнул масштабный пожар на площади около 1,5 тыс. кв. м.

А в Киевской области сгорел музей ретро-авто из коллекции беглого экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

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