Оккупанты атаковали Херсон, пострадал мужчина

Войска России утром 5 сентября атаковали дроном 76-летнего мужчину в Херсоне. Местный житель получил ранения, его госпитализировали.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, а также руководитель ГВА Роман Мрочко. Как отмечается, после девяти часов оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА, из-за чего пострадал пенсионер 1948 года рождения.

У него взрывная травма и обломочное ранение плеча, рассказали в ОВА.

"Скорая" доставила мужчину в больницу для оказания медпомощи.

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