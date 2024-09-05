Видео дня
Оккупанты атаковали Херсон, пострадал мужчина
Войска России утром 5 сентября атаковали дроном 76-летнего мужчину в Херсоне. Местный житель получил ранения, его госпитализировали.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, а также руководитель ГВА Роман Мрочко. Как отмечается, после девяти часов оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА, из-за чего пострадал пенсионер 1948 года рождения.
У него взрывная травма и обломочное ранение плеча, рассказали в ОВА.
"Скорая" доставила мужчину в больницу для оказания медпомощи.
Дополняется...