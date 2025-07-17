Оккупанты атаковали Кривой Рог дронами: были слышны взрывы

Утром в четверг, 17 июля, Россия атаковала ударными беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине. Прогремела серия взрывов, детали атаки выясняются.

Видео дня

Об этом сообщил председатель местного Совета обороны Александр Вилкул. Он предупредил, что на город продолжают лететь вражеские БПЛА.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Осторожно – еще два на подлете", – говорится в сообщении.

Напомним, что ночью в четверг Россия атаковала дронами Днепр, убив человека и ранив еще пятерых жителей. В городе вспыхнуло несколько пожаров, повреждены предприятия. Кроме этого, под атакой БПЛА находились Солонянская и Слобожанская громады Днепровского района, где получили повреждения хозяйственная постройка и теплица. Над областью защитники неба уничтожили 22 вражеских беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 июля страна-агрессор Россия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар, а затем город массированно атаковали почти три десятка дронов. В результате атаки пострадал 17-летний парень, получили повреждения предприятие и инфраструктура, возникло несколько пожаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!