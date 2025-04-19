Оккупанты атаковали Одесщину и Запорожье: произошли пожары, есть разрушения. Фото и видео

В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атаковали Одесщину и Запорожье. Для ударов захватчики применили ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

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Об этом сообщают Одесская областная прокуратура и глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары, к счастью обошлось без пострадавших.

"18 апреля около 22:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. Повреждения и разрушения получили складские помещения фермерских хозяйств, сельскохозяйственная техника и здания", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). На местах событий прокуроры вместе с другими правоохранительными органами осуществляют фиксацию последствий вооруженной агрессии со стороны РФ.

В ГСЧС Украины отметили, что возникшие в результате обстрелов пожары ликвидировали как спасатели, так и местная пожарная команда.

Также ночью и под утро, 19 апреля, россияне атаковали Запорожье ударными дронами, зафиксировано два удара по городу.

"В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов", – написал Федоров.

Он добавил, что еще один удар пришелся по территории с. Магдалиновка Запорожского района. В результате атаки взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ ударила по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля, предварительно, крылатыми ракетами "Искандер". Одна из них разорвалась прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилыми домами. В результате атаки есть погибший, 150 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 18 апреля, российские захватчики ударили по Донбассу. В результате атаки два человека погибли, есть раненые, также зафиксированы повреждения и пожары. Оккупанты били по Константиновке, Алексеево-Дружковке и на Лиманском направлении.

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