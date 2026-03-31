Оккупанты атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка, есть пострадавший. Фото

Под утро вторника, 31 марта, российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. В городе раздавались взрывы.

В результате удара повреждена многоэтажка также известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Сергей Лысак.

По словам чиновника, оккупанты направили на город ударные дроны, один из которых попал в многоквартирный дом в Киевском районе. В результате удара поврежден фасад, балконы и стекла на окнах со второго по четвертый этажи.

"Пострадал мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", – говорится в сообщении.

По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, российский дрон попал в балкон квартиры на третьем этаже.

"Пострадал 50-летний мужчина – у него резаная рана предплечья. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он.

Спасатели оперативно потушили пожар, который начался после удара.

На месте российской атаки находятся оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия.

Напомним, вечером 30 марта оккупанты атаковали Полтавский район ударными дронами. В результате падения обломков погиб один человек, еще трое получили травмы, среди них ребенок. В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры. Повреждены многоквартирные дома, в части квартир сильно повреждены или полностью разрушены перекрытия.

Как писал OBOZ.UA, в течение 30 марта российские оккупационные войска почти 70 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под ударом были Никопольщина и Криворожье, из-за обстрелов один человек погиб, 12 получили ранения.

