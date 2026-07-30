Оккупанты атаковали Павлоград: пять пострадавших, среди них – двое молодых людей

Российские войска атаковали Павлоград, нанеся удар по жилой застройке города. В результате обстрела в многоэтажном доме вспыхнул пожар, есть погибший и раненые.

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Среди пострадавших – двое детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно

Вражеский удар пришелся по многоэтажному дому в Павлограде. В результате атаки загорелись квартиры, на месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Для атаки россияне использовали КАБы.

По предварительным данным, один человек погиб.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Среди них – двое мальчиков в возрасте 11 и 14 лет.

Дети, а также ещё одна женщина, были госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь.

Спасательные работы продолжаются, специалисты ликвидируют последствия пожара и обследуют поврежденные квартиры.

Главные истории дня

Напомним, сегодня российские войска совершили очередную атаку на Запорожье с применением FPV-дронов. В результате удара среди мирных жителей есть раненые.

Ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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