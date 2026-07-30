Враг коварно нанес удар с помощью FPV-дронов по Запорожью: есть пострадавшие

Российские войска совершили очередную атаку на Запорожье с применением FPV-дронов. В результате удара есть раненые среди мирных жителей.

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Число пострадавших растет, медики оказывают им помощь. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно

Вражеский дрон нанёс удар по рынку в Космическом районе Запорожья. В результате атаки пострадали мирные жители города.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

На данный момент известно о трёх раненых. Медицинская помощь потребовалась 70-летнему мужчине, а также женщинам в возрасте 38 и 68 лет.

Состояние пожилой пострадавшей медики оценивают как тяжелое. Все раненые получают необходимое лечение.

Главные истории дня

Напомним, 26 июля российские оккупанты продолжили терроризировать город Запорожье систематическими обстрелами. С самого утра путинские войска атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры. В результате вражеской атаки погиб человек.

Во второй половине июля 2026 года интенсивность атак на Запорожье значительно возросла. По данным ОВА, суточное количество ударов по территории областирегулярно превышает 1000 обстрелов, включая прифронтовые территории и областной центр.

Удары по городу Запорожье стали практически ежедневными. Обстрелы происходят не только ночью, но и массово среди бела дня, включая удары 25 и 26 июля.

Путинские террористы используют управляемые авиабомбы, которые остаются основным и самым разрушительным средством поражения города и пригородных зон. Также захватчики регулярно применяют ударные БПЛА и малые FPV-дроны. Периодически россияне используют для террора областного центра РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Запорожью. Целью врага в очередной раз стала гражданская инфраструктура областного центра. 11 человек получили ранения, ещё один человек погиб.

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