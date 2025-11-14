Оккупанты атаковали рынок в Черноморске Одесской области: погибли два человека, семь ранены. Фото

Утром 14 ноября российские ударные дроны атаковали рынок в городе Черноморск Одесской области. В результате удара погибли два человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. По его информации, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие данные уточняются.

Российский обстрел повредил городскую площадь, фасады магазинов и частные автомобили. Также в колледже, расположенном неподалеку, взрывной волной выбило окна. По состоянию на утро 14 ноября, на месте работают соответствующие службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БПЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Также сообщалось, что военные российской оккупационной армии в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и энергетических объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!