Оккупанты атаковали скорую на Черниговщине: пострадали медики. Фото

Катя Поплюйко
Российские захватчики продолжают терроризировать гражданских и работников экстренных служб. В воскресенье, 11 января, враг атаковал карету скорой помощи на Черниговщине.

В результате попадания беспилотника пострадали двое медиков. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

Российский террор продолжается

Чрезвычайное происшествие случилось в н. п. Семеновка Новгород-Северского района, когда медики возвращались с вызова.

"Россияне дроном попали по автомобилю экстренной медицинской помощи, который ехал с вызова, – травмы получили двое медиков", – говорится в сообщении.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения. Кроме того, под прицелом оккупантов оказалось здание музыкальной школы.

"В результате попадания повреждена крыша здания. Информации о пострадавших не поступало", – указано в сообщении.

Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов и собирают доказательства совершенных россиянами военных преступлений. Полицейские отметили, что по всем случаям открыты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 декабря российские оккупанты совершили очередное военное преступление, атаковав дроном гражданскую машину, которая доставляла хлеб на Черниговщине. Водитель автомобиля получил ранения. Медики доставили его в больницу и оказали необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря, на Рождество, российская оккупационная армия атаковала Чернигов. Удар пришелся по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела один человек погиб, известно о 10 раненых. Среди пострадавших – три ребенка.

