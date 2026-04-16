Оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями БПЛА: силы ПВО сбили 703 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 31 ракету и 636 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 659 ударными дронами типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов. Также оккупанты применили 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 20 крылатых ракет Х-101 и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 враждебных целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатых ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Напомним, 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Вследствие ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Также Россия устроила очередную атаку на украинскую столицу. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. Погибли 5 человек, среди которых 12-летний мальчик. Еще 21 человек получил ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!