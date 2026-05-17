Оккупанты атаковали Запорожский район: удар пришелся по дороге, пострадали мужчина и женщина

В неделю, 17 мая российская армия атаковала Запорожскую область. Удар пришелся по автомобилю, где находились два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки были ранены 27-летний мужчина и 28-летняя женщина.

"Враг атаковал Запорожский район. Удар пришелся по дороге на выезде из одного из населенных пунктов. Поврежден автомобиль. 28-летняя женщина и 27-летний мужчина получили ранения", – говорится в сообщении.

Обстрелы Украины 17 мая

Утром 17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку Надднепрянского.

По информации ОВА, россияне атаковали с дрона автобус ориентировочно в 09:30 утра. В результате террора 69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Кроме того, в течение недели с 11 по 17 мая российская армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали в результате российской агрессии, из них 22 ребенка.

Для террора мирного населения ВС РФ применили тысячи дронов, десятки ракет и более 1300 авиабомб.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Спустя почти сутки после удара стало известно, что погибли 24 человека, десятки пострадали.

