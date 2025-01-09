Оккупанты чаще бьют КАБами по Харькову и Запорожью, на Волчанском направлении активизировались российские ДРГ, – военный

На некоторых участках передовой войска РФ стали меньше бить по позициям украинских воинов. В то же время враг активизировал авиационные удары по прифронтовым мирным городам, областным центрам.

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На пограничные же не прекращают действовать российские диверсионно-разведывательные группы. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал сержант отдела РУБпАК бригады "Гарт" (1-й пограничный отряд Госпогранслужбы) с позывным "Фокс".

Он говорит, что со стороны может выглядеть, будто бы ситуация на фронте ослабла, но это довольно относительно.

То, что на некоторых участках передовой враг не проводит механизированных атак, боец связывает с плохими погодными условиями.

В то же время отмечает, что оккупанты пытаются "прощупывать" слабые места в обороне ВСУ. К примеру, на Волчанском направлении в Харьковской области немного активизировались российские ДРГ.

По словам военного, если принимать во внимание именно нанесение оккупантами ударов по позициям, то их стало меньше.

"Но мы видим, что враг активизировался в применении КАБов по мирным городам. В частности, от них постоянно страдает город Харьков и его окрестности. И вчера мы были свидетелями нанесения удара по Запорожью", – подчеркнул "Фокс".

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с 20 ноября 2024 года просматривалась тенденция снижения более чем вдвое интенсивности ударов РФ по Украине КАБами. В начале последнего месяца осени ежедневно оккупанты сбрасывали более 100 таких авиабомб, а в декабре это количество сократилось до 24-50 в сутки.

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