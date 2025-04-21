Оккупанты через Приморск перебрасывают живую силу, БК и технику в направлении Токмак-Пологи. Видео

Российские захватчики через Приморск перебрасывают технику, БК и личный состав в направлении Токмак-Пологи, Запорожской области. Военное усиление прибывает из оккупированного Крыма.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил экссоветник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он обнародовал видео, где видно перемещение вражеского транспорта с вооружением.

"Приморск. Запорожская область (оккупирована). Еще одна сверхважная военно-логистическая дорога. Сейчас происходит большое пополнение из оккупированного Крыма. Через Приморск в направлении Токмак / Пологи. Подразделения маркированы треугольник в треугольнике. Живая сила, БК и техника тягачами", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, оккупанты не слишком маскируются в этом регионе, ведь "из-за репрессий установили достаточно действенный (к сожалению) контроль".

Однако, благодаря неравнодушным гражданам, удается не только фиксировать враждебные действия российской оккупационной армии, но и получать видео и фото их перемещений.

Напомним, российские оккупанты решили задействовать на фронте инкассаторские автомобили. По словам Андрющенко, военнослужащие РФ с помощью военного тягача повезли "новейшую" технику в направлении н.п. Розовка.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне обновили линию обороны от Мариуполя в направлении Никольского. Там установили новые "зубы дракона". В то же время военные РФ нарастили поставки оружия в направлении Никольского – Розовки, куда активно перебрасывают живую силу и тяжелое вооружение.

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