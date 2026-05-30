Оккупанты давят на флангах Покровской агломерации: военный рассказал о ситуации. Карта

Военные российской оккупационной армии на Покровском направлении пытаются усиливать давление на флангах обороны наших защитников. Захватчики бросают в атаку небольшие группы личного состава по обе стороны агломерации Мирнограда и Покровска.

Со своей стороны украинские бойцы уничтожают противника, чтобы снизить темпы его продвижения. Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев, сообщает "Суспільне".

"Основные усилия они (россияне. – Ред.) делают на флангах: северо-запад Покровско-Мирноградской агломерации и северо-восток. Туда он пытается протиснуться небольшими пехотными группами, используя тактику так называемой инфильтрации – это прохождение межпозиционного пространства Сил обороны Украины", – объяснил военный.

По его словам, противник пытается закрепиться на промежуточных позициях вблизи Покровска, используя просачивание пехотных подразделений.

Украинские военные контролируют ситуацию с помощью аэроразведки, а обнаруженные вражеские группы уничтожают поисково-ударные подразделения Сил обороны Украины.

"Если идет 10 человек, то из них, к сожалению, одному или двум удается продвинуться. Однако аэроразведка и разведка на земле работают и большинство из этих вражеских военнослужащих удается обнаружить и уничтожить", – пояснил офицер 7 корпуса ДШВ.

Какова ситуация на Покровском направлении

По информации Генерального штаба ВСУ на утро, 30 мая, на Покровском направлении украинские защитники в течение суток отбили 49 штурмовых атак противника в районах Родинского, Новоалександровки, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого, а также на направлениях в сторону Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Дорожного, Торецкого, Нового Шахматного и Шевченко.

Напомним, оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений в районе Покровска и для этого привлекая элитные десантные силы. При этом часть пехоты россияне отправляют в штурм без необходимого снаряжения и обеспечения.

украинские дронари на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

