Россия отправляет свои элитные войска штурмовать Покровск без амуниции – 25-я бригада ДШВ

Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений в районе Покровска, привлекая элитные десантные силы. При этом часть пехоты отправляют в штурм без необходимого снаряжения и обеспечения.

О ситуации на этом участке фронта рассказали в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде ДШВ. Также бойцы показали кадры уничтожения оккупантов.

Россияне пытаются накопить пехоту и технику, чтобы прорвать украинскую оборону в Покровске. На этом участке противник задействовал подразделения 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии.

Штурмы проводят малыми группами, при этом часть военных направляют в бой без надлежащего снаряжения. По данным разведки, командование приказывает бойцам самостоятельно находить бронежилеты, каски и оружие. Вместо аптечек вражеским военным советуют использовать нательное белье.

Одну из таких групп украинские разведчики обнаружили и уничтожили, выполняя боевую задачу.

"Это – очередной пример бездумности, равнодушия и бестолковости российских командиров, которые не считают личный состав и забрасывают Покровск "мясом"", – отметили украинские военные.

Напомним, потери российских войск в Украине уже пятый месяц подряд превышают темпы их пополнения. Это, по словам украинских военных, напрямую влияет на снижение боевых возможностей противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численностьроссийской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 335 тыс. 150 человек.

