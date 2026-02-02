Оккупанты давят на Волчанск, пытаясь обойти город: Трегубов рассказал о ситуации. Видео

В районе Волчанска на Харьковщине ситуация для воинов Сил обороны остается сложной. Город оккупанты практически стерли с лица земли непрерывными обстрелами, к тому же, там нет естественной "защитной линии" вроде реки Оскол в Купянске, а враг продолжает давить на украинскую оборону.

Враг осуществляет попытки обходить украинские позиции, инфильтроваться, оказывает давление на Вильчу и Волчанские Хутора. О ситуации в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация вокруг Волчанска остается сложной

Сравнивая ситуацию вокруг двух городов на Харьковщине, Купянска и Волчанска, Трегубов подчеркнул: защитникам последнего пока сложнее.

"В Волчанске ситуация сложнее значительно, потому что и город полностью разрушен, и нет таких инфраструктурных аспектов, нет таких преград, как река Оскол. Там есть река, но она и меньше, и более замерзшая. И, в принципе, россияне там давят очень долго. А дистанция до границы минимальная", – перечислил факторы, усложняющие оборону Волчанска представитель Группировки объединенных сил.

Вблизи Волчанска враг не уменьшает давления, прибегая к постоянным атакам на украинские позиции.

"Они давят на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции, они давят на Вильчу, они давят на Волчанские хутора. Они пытаются обходить и инфильтроваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая", – отметил Трегубов.

