Оккупанты готовят новую волну ''мобилизации'' в захваченной Горловке, забрать на войну хотят даже непригодных к службе

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области раненых оккупантов в ближайшее время направят для прохождения ВВК с целью определить их пригодность к последующей военной службе. Захватчики начинают очередную волну мобилизации среди местного населения, чтобы пополнить разбитые российские подразделения.

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Мобилизовать россияне планируют около 500 человек из ранее признанных ограниченно пригодными или полностью непригодными для прохождения военной службы. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, во временно оккупированной Горловке около 90 военнослужащих российской армии, проходящих лечение в медучреждениях города, планируют в ближайшее время направить в Урзуф, населенный пункт недалеко от Мариуполя. Там раненые оккупанты будут проходить военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к продолжению военной службы.

Заменить их и ликвидированных захватчиков собираются мобилизованными местными жителями, ранее получившими бронь из-за частичной или полной непригодности к службе.

"Оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", – отметили в Генштабе.

Напомним, в утренней оперативной сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны отразили более 90 атак противника. Атаковать враг продолжает на Донбассе: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Также накануне украинские воины ликвидировали за сутки 980 оккупантов и уничтожили 8 танков. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 161 520 захватчиков.