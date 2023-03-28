Оккупанты хотят создать в захваченном Бердянске курорт для военных РФ: появились подробности

Российские оккупанты решили превратить курортный Бердянск Запорожской области в военную базу, где санаториями смогут пользоваться только военные РФ и их семьи. Помогают им в этом местные коллаборанты Николай Мирошниченко и Сергей Головин.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сейчас". Отмечается, что по планам военный курорт должен принимать более тысячи человек одновременно.

"Пропагандистские каналы обнародовали видео визита партуправляющих "Единой России", которые сообщили о решении создать в городе Бердянск условия для реабилитации военных РФ и членов их семей. Местом для реализации своего замысла россияне избрали территорию и имущественный комплекс группы санаториев "Курорт Бердянск", – говорится в сообщении.

Известно, что в планах окупантов – перепрофилировать прежнюю территорию курорта исключительно под нужды российской армии со всеми прочими последствиями, которые будет иметь такое решение. В частности, территория будет тщательно охраняться как военный объект.

По информации "Бердянск Сейчас", руководителем этого направления оккупанты назначили местного коллаборанта Николая Мирошниченко. При этом официально в реестрах окупантов руководителем заведения значится Сергей Игоревич Головин. В украинских базах он до сих пор фигурирует как руководитель ЧАО "Приазовкурорт" и ООО "Санаторий Бердянск".

"Пользуясь географическим расположением Бердянска, который пока находится в самом отдаленном тылу войны, оккупанты рассчитывают на неприкосновенность остатков своих войск. А зная, как они боятся местного населения, местным жителям о прогулках по лечебным маршрутам курорта, как и о выходе к морю, можно забыть", – заключает "Бердянск Сейчас".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированном Бердянске на Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

Перед этим в Бердянске путинская армия и их приспешники ввели пропуска для выезда из города, превратив его в тюрьму.

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