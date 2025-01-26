Оккупанты интенсивно обстреливали Купянск: загорелись здания и автомобиль, ранена женщина. Фото и видео

Страна-агрессор не перестает терроризировать гражданское население Украины. На этот раз под атакой оказалась Харьковщина. В воскресенье, 26 января, оккупанты интенсивно обстреливали Купянск.

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Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов. В ГСЧС также рассказали, что во время обстрела загорелись здания и автомобиль. Ранена 86-летняя женщина.

"Сегодня днем вражеская авиация нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору города Купянска. В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных зданий. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственное сооружение и автомобиль", – говорится в сообщении спасателей.

Они добавили, что на месте происшествия пострадала женщина 1938 г.р. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики ГСЧС предоставили раненой первую доврачебную помощь и передали ее бригаде экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что работы по тушению пожара и разборке завалов приостановлены из-за постоянных вражеских обстрелов.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину 72 дронами. Силы ПВО во время вражеской атаки уничтожили полсотни целей, еще девять БПЛА были локационно потеряны.

Ночная атака не прошла без последствий. Так, в Киевской области ранения получил 5-летний ребенок. На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены дома, также страдал от российских ударов Харьков.

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