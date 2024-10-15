Оккупанты из 70-го МСП бунтуют и отказываются выполнять приказы: в 'Атеш' узнали, что происходит

В рядах 70 мотострелкового полка армии РФ, воюющей на Запорожье, назревает бунт. Все чаще там фиксируются случаи неповиновения начальству со стороны солдат и сержантов.

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Оккупанты жалуются на поборы со стороны командиров, а также на плохое обеспечение оружием и обмундированием. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

О участившихся случаях отказов оккупантов выполнять поставленные задачи на Запорожском направлении сообщил агент "Атеш" из числа военнослужащих 70 МСП. Солдаты и сержанты подразделения не подчиняются приказам командования.

"Сообщается, что руководство полка взимает деньги из военнослужащих рядового состава, а также не обеспечивает их положенным оружием и обмундированием. Кроме того, военнослужащие вынуждены покупать стройматериалы для оборудования своих позиций за собственные деньги, несмотря на то, что в соседних подразделениях подобное не фиксируется. Это может указывать на то, что командиры указанного подразделения воруют деньги, выделенные на закупку материалов", – отметили в движении.

Аппетиты у командиров 70 МСП – немалые: ежемесячные поборы достигают 100 тысяч рублей. Те оккупанты, которые отказываются платить, подвергаются насилию и издевательствам.

"Низкое моральное состояние российских бойцов серьёзно сказывается на их боеспособности. Наш агент сообщает о ряде случаев, когда военнослужащие указанного полка отказывались выполнять поставленные боевые задачи", – отметили в "Атеш".

При этом партизаны призвали российских военнослужащих побеспокоиться о том, чтобы вернуться домой, а не погибнуть неизвестно за что в украинской степи.

"Атеш" призывает российских солдат саботировать приказы! Не дайте им отправить вас на смерть — срывайте планы, ломайте технику, отказывайтесь от участия в военных преступлениях. Только так вы быстрее вернётесь домой целыми", – заявили партизаны.

Напомним, ранее стало известно, что агент "Атеш" в армии Путина провел диверсию в Донецкой области. Он поджег российскую БРДМ, вследствие чего она была полностью уничтожена. Это ослабило мобильность и защиту российской разведки на отдельном участке фронта.

Кроме того, партизаны зафиксировали транспортировку ракет к ПВО С-300 в Крыму. По мнению активистов "Атеш", это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.