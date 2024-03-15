Оккупанты из артиллерии ударили по селу на Запорожье: в собственном дворе погибла женщина

В Запорожской области войска Российской Федерации снова ударили по мирному населенному пункту, что привело к гибели человека. В селе Долинка противник убил пожилую женщину.

Трагедию, которая произошла утром в пятницу, 15 марта, подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он сообщил о вражеской атаке в своем официальном Telegram-канале.

Населенный пункт российские захватчики обстреляли из артиллерии. "Р*шисты убили 76-летнюю женщину", – заявил чиновник.

Мирную жительницу, которая в то время находилась во дворе собственного дома, ранили осколки российского снаряда. Травмы оказались смертельными. В результате украинка погибла на месте обстрела.

"Россия-страна-террорист. Не простим", – написал начальник областной военной администрации.

Напомним: днем 15 марта ВС РФ атаковали Одесскую область ракетами. Были прилеты, есть разрушения и пострадавшие. Погибли фельдшер и спасатель ГСЧС, работавшие на месте одного из ударов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 14-го и ночью 15 марта оккупанты запустили семь ракет С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одну авиационную ракету Х-59 по Полтавщине, а также 27 дронов-камикадзе типа Shahed по Украине. Наша противовоздушная оборона сбила все 27 БПЛА.

– В Винницкой области была повреждена гражданская инфраструктура. Два человека погибли, также есть несколько госпитализированных с ранениями.

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