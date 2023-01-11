Оккупанты лишили допуска на ЗАЭС почти 1500 работников станции, отказавшихся получить паспорта РФ

Российские военные преступники продолжают оказывать моральное и физическое давление на население временно оккупированных территорий. В частности, захватчики лишили пропусков и доступа на предприятие работников Запорожской атомной электростанции.

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Речь идет почти о 1500 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 января.

Российские террористы не пускают на АЭС людей, которые отказались получать так называемые "российские паспорта" и подписывать договор с Росатомом.

Вместо украинских сотрудников электростанции захватчики ищут новых работников для АЭС на территории РФ. Также оккупанты готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики заставили около 3000 работников Запорожской атомной электростанции получить паспорта "граждан РФ". Террор продолжается и в отношении местного бизнеса.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС электроэнергию для Украины не производит.

Как писал OBOZREVATEL:

– Известно, что Россия завозит свой персонал на оккупированную с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

– 22 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Россию для переговоров о ситуации на Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар) и создании защитной зоны вокруг объекта.

– По итогам поездки в МАГАТЭ заявили, что встреча в Москве стала "очередным раундом необходимых обсуждений".

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