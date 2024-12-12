Оккупанты максимально задействуют резервы на Донетчине: всплыли новые данные о переброске живой силы и техники врага. Фото и видео

Российская оккупационная армия активно перебрасывает резервы ближе к линии фронта. Захватчики стягивают технику и живую силу в направлении Волновахи.

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Также враг перевозит бетонные конструкции для обустройства позиций. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты стягивают дополнительные резервы с территории России и с Бердянского направления. Основное направление переброски новых сил – север Донецкой области.

Наибольшее количество резервов оккупанты стягивают поближе к Покровскому и Кураховскому направлению. Примечательно, что техника маркирована треугольниками, характерными для крымских подразделений. Андрющенко подчеркнул, что это в очередной раз доказывает максимальное задействование резервов россиян в Донецкой области.

Кроме того, был зафиксирован факт перевозки бетонных конструкций в сторону Великой Новоселки, которые россияне используют для обустройства позиций. При этом Андрющенко добавил, что такое решение врага неожиданное, учитывая сложные погодные условия.

Напомним, российская оккупационная армия активно перебрасывает военную технику из Крыма на территорию Запорожской области. Колонны вражеской военной техники были зафиксированы по трассе на севере полуострова.

Ранее сообщалось, что враг осуществляет перемещение сил и средств на Времевское и Кураховское направления фронта, где путинская армия сейчас ведет усиленные наступления. Технику и личный состав враг перемещает среди прочего через временно оккупированный Мариупольский район Донетчины.

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