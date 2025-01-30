Оккупанты массированно обстреляли Донетчину: есть жертва, среди раненых – дети. Фото

Российские войска вновь нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате есть новые жертвы среди мирного населения и значительные разрушения.

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По информации начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в Краматорске количество раненых возросло до восьми человек. Ранее сообщалось о по меньшей мере пяти пострадавших, среди которых двое детей – 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Позже начальник МВА Александр Гончаренко в Facebook подтвердил, что днем 30 января Краматорск подвергся обстрелу. Пострадала гражданская инфраструктура. Однако количество раненых возросло до 12, среди которых двое детей.

В Константиновке повреждены три частных дома, в Иванополье погиб один человек, разрушены семь домов. В Белокузьминовке в результате обстрелов пострадали шесть жилых домов.

Значительные разрушения получил и поселок Комари – там повреждены 25 частных домов, из которых семь полностью уничтожены. Кроме того, один человек получил ранения в Часовом Яру.

"Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности. Берегите себя! Эвакуируйтесь!", – обратился к жителям региона Филашкин.

Утром 30 января Филашкин сообщил, что в Покровске в результате обстрелов ранены два человека, поврежден жилой дом и кафе. В Родинском повреждены четыре дома, а в Белицком Добропольской общине также пострадали двое жителей.

В Лимане повреждены семь частных домов и пять хозяйственных построек, в Ильиновке разрушены три объекта. В Константиновке пострадали 12 многоэтажек, частный дом, административное здание, восемь гаражей и автомобиль.

В Бахмутском районе, в частности в Северске, из-за обстрелов погиб один человек, повреждены пять жилых домов.

За последние сутки оккупанты совершили 16 атак по населенным пунктам региона. С прифронтовых территорий эвакуировано 232 человека, среди которых пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января российские оккупанты совершили очередную атаку дронами на Украину. В Измаиле в Одесской области "Шахеды" повредили пять многоквартирных домов, 15 частных и два учебных заведения.

В Сумах российский дрон-камикадзе влетел в многоэтажку: четыре человека погибли, девять травмировались, среди них – ребенок.

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