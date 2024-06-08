Оккупанты минуют позиции Сил обороны тяжелыми дронами: видео показали партизаны

Российские военные преступники пройдут позиции Сил обороны и пути подхода к ним ПФМ-1 "Лепесток". Взрывоопасные предметы они размещают с помощью тяжелых дронов.

Соответствующие видео оккупанты публикуют в своих Telegram-каналах, сообщили на канале "Бердянской партизанской армии". Они хвастаются, что указанные дроны способны нести кассету от 220-мм снаряда РСЗО "Ураган". В ней содержится 26 противопехотных мин.

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали впечатляющие фото Серебрянского лесничества в окрестностях Луганщины, которое до сих пор остается горячей линией фронта. Оно меняется каждый день. От вражеских обстрелов лес становится все больше похож на поле.

"Каждый день боевых действий в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости, заставляя пехоту ежедневно адаптироваться к новой среде", – отметили бойцы в подписи к фото.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Офисе генпрокурора сообщили, что в Украине осудили 31 человек за военные преступления против детей во время полномасштабного российского вторжения, еще 54 подозреваемых получили уведомление о подозрении. Также расследуется более 3800 военных преступлений против детей, совершенных во время агрессии РФ.

– Ранее сообщалось, что российские военные преступники применяют против украинских бойцов на фронте газовые гранаты, что является нарушением законов ведения войны. Запретные боеприпасы забрасывают прямо в окопы нашим бойцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!