Оккупанты на Харьковщине бросают в бой наемников из Египта – ОТГ 'Харьков'

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских войск. В частности, враг начал бросать в бой наемников из Египта.

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О ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 4 августа сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-тактической группировки "Харьков". Всего за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Так, в направлении Волчанска враг активизировал воздушную разведку с помощью БПЛА и перемещает личный состав. Состоялась передача отдельных позиций от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. Кроме того, к ведению боевых действий враг привлекает иностранных добровольцев, в том числе граждан Египта.

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты совершили перемещение и рассредоточение личного состава по боевым позициям и безрезультатно пытались атаковать позиции сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка в России оккупанты эвакуировали свои безвозвратные потери.

Враг нанес один ракетный и пять авиационных ударов в направлении позиций наших войск, использовав девять управляемых авиабомб (КАБ). Оккупанты также совершили 39 атак дронами-камикадзе и 487 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

В течение текущих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, усиливают подразделения на угрожающих направлениях и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

За минувшие сутки враг потерял 99 человек (безвозвратные и санитарные потери).

На нашем направлении враг потерял 38 единиц вооружения и военной техники.

1 боевая бронированная машина

1 танк

11 артиллерийских систем

6 автомобилей

3 единицы специальной техники

16 БпЛА

Также уничтожено:

56 укрытий личного состава противника

1 пункт хранения боеприпасов

Напомним, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что пребывание российских оккупационных войск в Харьковской области – это "вопрос времени". Он также рассказал о планах захватчиков на 2024 год.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении. Так, недавно Третья штурмовая бригада обнародовала эффектные кадры работы по оккупантам. Бойцы уничтожили возможности врага обстреливать наши позиции. Они поразили российский миномет и весь расчет FPV.