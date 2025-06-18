Оккупанты на Херсонщине нанесли удар по подразделению ГСЧС: пострадали спасатели. Фото

Российские войска продолжают обстрелы прифронтовых территорий. На этот раз под удар попало подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Враг применил три FPV-дрона, которые попали по одной из пожарно-спасательных частей региона.

В результате атаки травмированы трое спасателей. Их госпитализировали для дальнейшего медицинского обследования.

Кроме того, в результате обстрела повреждено здание пожарной части, ворота депо, кровля, окна и один из служебных автомобилей.

В ГСЧС также обнародовали фото последствий атаки. На снимках видны значительные разрушения на территории части.

Напомним, в ночь на 18 июня военные российской оккупационной армии ударили удар ными беспилотниками по Изюму Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека, в том числе и ребенок.

В ночь на 18 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 30 из них: сбито 12 БпЛА, еще 18 дронов не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

Накануне, 17 июня, Россия массированно атаковала Одессу дронами. Известно о двух жертвах, пострадали 17 человек, среди них - беременная женщина.

В Киеве в результате комбинированной атаки России 17 июня также погиб по меньшей мере 21 человек, есть много пострадавших.

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