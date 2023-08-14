Оккупанты на Херсонщине прячут технику в лесопосадках, чтобы спастись от партизан. Фото

Российские войска всеми способами пытаются избежать ударов ВСУ по их скоплениям на оккупированной части Херсонской области. Там свою военную технику захватчики прячут в лесопосадках.

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Враг надеется, что деревья прикроют ее и от глаз партизан. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На опубликованных партизанами снимках виден военный грузовик с нарисованным спереди символом российских оккупантов – Z.

Захватчики пытались замаскировать ее среди густой зеленой насаждения, но и там вражеский "КамАЗ" бросился в глаза партизана.

По данным "Атеш", этот грузовик оккупантов стоял в лесопосадке возле села Гаевое Генического района Херсонщины. Координаты месторасположения техники: 46.322516,34.799031.

"Враг прячет свою технику по лесопосадкам Херсонщины, надеясь защититься от партизан и огня Сил обороны Украины. Один из таких тайников разведал наш агент возле села Гаевое. От наших глаз не спрятаться. Мы везде!" – предупредили партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские партизаны очень помогают Силам обороны уничтожать врага на временно оккупированных территориях. В конце июля они провели успешную операцию в Мариуполе, где были уничтожены три военных грузовика и повреждено местонахождение военно-инженерного подразделения армии РФ.

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