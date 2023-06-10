Оккупанты на Херсонщине спасают только владельцев российских паспортов – Генштаб

Российские захватчики в населенных пунктах Херсонской области, затопленных после подрыва Каховской ГЭС, разрешают эвакуацию только гражданских с паспортами РФ. Такой циничный отбор оккупанты проводят несмотря на то, что жизни и здоровью людей грозит серьезная опасность.

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Деталями поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Свежая сводка была опубликована на Facebook-странице ведомства утром в субботу, 10 июня (472-е сутки полномасштабной войны.

На левобережье Херсонщины оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях, отметила пресс-служба.

Кроме того, что враг не дает всем желающим эвакуироваться, оккупанты еще и насильно выгоняют гражданских из собственных уцелевших жилищ. В такие дома и квартиры поселяются военнослужащие страны-агрессора.

В целом за минувшие сутки (9 июня) произошло 34 боевых столкновения. Россия нанесла восемь ракетных и 74 авиационных удара, совершила 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Более детально о ситуации на фронте можно почитать в сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Подрыв российскими войсками ГЭС и плотины в Новой Каховке сломал жизни украинцев в более чем 40 населенных пунктах. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

– В The New York Times недавно сообщили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до того, как она разрушилась. Инфракрасные датчики оборудования уловили тепловой сигнал, характерный для сильной детонации.

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