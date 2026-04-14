Оккупанты на Купянском направлении совершают самоубийства: в "АТЕШ" рассказали о настроениях в рядах захватчиков

В рядах российской армии стал наблюдаться психологический срыв на Купянском направлении. В частности, это проявляется среди российских танкистов в одном из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ.

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ". Там заявили, что армия несет потери уже более двух лет, в результате чего внутри царит полная дезорганизация.

По сообщению партизан, суициды скрывают намеренно. Самоубийство собственных подчиненных российское командование оформляет в качестве "боевых потерь" или "несчастных случаев с оружием".

Отмечается, что российские офицеры боятся выговоров за "слабый личный состав", нодо высшего командного состава дела не доходят.

Вследствие этого оккупанты стали пьянствовать. В "АТЕШ" говорят: самогон и дешевые суррогаты похожих напитков попадают в подразделения "через своих". Командирский состав на нетрезвое состояние своих подчиненных не реагирует, зато насилие дошло как до избиения подчиненных, так и до применения против них оружия.

"Ротации нет. Отдыха нет. Помощи – ноль. Люди просто ломаются", – рассказывает агент "АТЕШ", который находится в рядах российских танкистов.

Ситуация в самом городе остается крайне напряженной и динамичной. Украинские силы ведут зачистку города от небольших групп российских оккупантов, которые оказались в окружении и отрезаны от логистики.

Российские ДРГ пытаются закрепиться на окраинах, но украинские защитники контролируют ситуацию и препятствуют восстановлению позиций врага.

Вместе с тем Силы обороны уничтожают остатки российских подразделений, которые попали в ловушку, оставшись отрезанными от поставок провизии и боеприпасов.

И хотя системного присутствия вражеских войск в самом городе нет, бои продолжаются. Из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий сам город и окрестности значительно разрушены.

Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда заблаговременно объявила погибшими своих бойцов, которые остались в городе несмотря на то, что они пока живы. Украинские военные фиксируют их присутствие в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, штурмовые действия врага в Купянске превратились в его утилизацию. Во время попыток штурма механизированные колонны очень быстро превращаются в пешие, а затем и вовсе прекращают существование.

