Оккупанты на Запорожье проводят фильтрационные мероприятия, а в Донецкой области хотят "замаскироваться" с помощью спецодежды – Генштаб

На захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия. Особое внимание уделяют доказательствам сотрудничества с украинской армией или спецслужбами.

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Об этом говорится в утренней, по состоянию на 6:00, сводке Генерального штаба ВСУ. Также сообщается о попытках оккупантов замаскировать свои военные подразделения под гражданские службы.

"В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины", – говорится в сводке.

Также информируется о подготовке врага к провокациям с применением "маскировки" военных под работников гражданских служб.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 8 января во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. После этого несколько часов подряд происходила детонация снарядов.

В результате "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе были уничтожены два склада боеприпасов российских оккупационных войск. Уже известно по меньшей мере о 10 пострадавших оккупантах.

После этого оккупанты сменили тактику и прекратили свозить в Мелитополь военную технику по железной дороге. Более того, россияне уже вообще не переправляют боевые машины напрямую через город.

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