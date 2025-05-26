Оккупанты начали перевозить новые военные автомобили в разобранном состоянии: в сети назвали причину. Фото и видео

Российские оккупанты начали прибегать к новой тактике. Они перевозят новые военные автомобили в разобранном состоянии.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, опубликовав фото и видео в сети. По словам Андрющенко, жители временно оккупированных территорий все чаще фиксируют, как россияне транспортируют грузовые военные автомобили в багажниках и на прицепах гражданского транспорта, причем разобранные на части. Подобного за время полномасштабной войны еще не было.

"Россияне перевозят новые военные автомобили... в разобранном состоянии. Наши люди фиксируют отдельные случаи перевозки военных российских автомобилей (грузовых) в разобранном состоянии гражданскими автомобилями. Такого еще за всю войну не было", – отметил Андрющенко.

Вероятно, россияне пытаются таким образом экономить и усложнить выявление своих логистических маршрутов.

"Судя по всему, россияне решили, что так безопаснее и дешевле, чем гнать новые грузовики пустыми. К тому же, сложно установить место сборки. А в обычном автопотоке идентифицировать такую перевозку без подготовки почти невозможно. Очередной раз должны отметить гибкость и выдумки россиян, чтобы сохранить тайну. И поблагодарить наше Мариупольское сопротивление, которое системно разоблачает подобные трюки россиян", – добавил Андрющенко.

Напомним, украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их дорогостоящую технику. На этот раз на Харьковщине пограничники бригады "Феникс" нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек".

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