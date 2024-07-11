Оккупанты начали применять сеткометы против украинских дронов: что известно и эффективна ли эта стратегия

Российские оккупанты начали применять дроны-сеткометы против украинских БПЛА. Они заявляют, что эта стратегия – "лучшее решение" в воздушной войне "дрон против дрона", однако украинские "дроноводы" сомневаются в ее эффективности.

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Об этом говорится в материале "BBC News Украина". Отмечается, что активное применение россиянами сеткометов на фронте фиксируется с июня текущего года.

Их принцип действия таков: пропеллерные дроны, оборудованные устройствами для отстрела вниз небольшой сетки, подлетают к другим зависшим в воздухе БПЛА и опутывают их пропеллеры. Как следствие, те, обездвиженные, падают на землю.

Некоторые российские источники называют такие устройства "Тарантулами". В описании на одном из сайтов тактического снаряжения отмечается, что сеткосбросы можно устанавливать на квадрокоптеры DJI Mavic 3, DJI Mavic 2, Autel EVO 2, Uco и монтировать на FPV. Заявленная дальность действия сетки – 2 метра, что очень мало для таких небольших и маневровых целей, как беспилотники в воздухе.

Стоят "Тарантулы" на российских сайтах около 72 тыс. рублей, или чуть более 800 долларов.

Российские пропагандисты заявляют, что это "лучшее решение из придуманных", но все же, похоже, пока не очень распространенное и системное.

В то же время командир взвода беспилотников 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ Дмитрий достаточно скептически оценивает идею "сеткометов". Он отмечает, что "шансов поймать в эту сетку вражеский дрон – один на тысячу". Также боец указал на угрозу потерять собственный дрон во время такой "охоты".

"За две недели кто-то поймал один дрон, и начали думать, что из этого может что-то выйти. Это бесполезная и неэффективная трата времени и ресурса беспилотников. Лучше за это время дроном со сбросами или FPV выбить какое-то количество врагов", – уверен защитник.

По его мнению, более эффективным при обнаружении вражеского дрона будет подлететь и ударить по его лопастям, тогда как для удачной работы сеткомета нужно успешное стечение многих обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экипаж БПЛА "Фурия" из 35-й отдельной бригады морской пехоты активно проводит аэроразведку в районах вражеских позиций. Их миссия состоит в выявлении и классификации техники российских оккупантов.

– В ISW отметили, что украинские операторы БПЛА улучшают свои возможности для блокирования российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на ПВО малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

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