Работает 'Фурия': украинские морпехи показали, как проводят аэроразведку вражеских позиций. Фото

Экипаж беспилотного летательного аппарата "Фурия" из 35-й отдельной бригады морской пехоты активно проводит аэроразведку в районах вражеских позиций. Их миссия состоит в выявлении и классификации техники российских оккупантов.

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Это, в свою очередь, помогает обеспечить точное нацеливание артиллерийских ударов. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

"Экипаж БПЛА "Фурия" 35-й отдельной бригады морской пехоты проводит аэроразведку вражеских позиций. Военные пробуют выявить технику противника и передать ее артиллеристам. Чтобы они смогли отработать по ней", – говорится в сообщении.

Обычно экипаж "Фурия" состоит из трех человек : внешнего пилота, отвечающего за маневренность и навигацию БПЛА; оператора, управляющего сенсорами и собирающего видео и фотоинформацию с места событий; и аналитика, обрабатывающего и анализирующего собранные данные для быстрого принятия решений на стратегическом уровне.

Отмечается, что экипаж является неотъемлемой частью стратегических операций, обеспечивая важную разведывательную информацию для поддержки военных операций и уменьшения рисков для военных и гражданских объектов.

Напомним, украинские операторы беспилотных летательных аппаратов улучшают свои возможности для блокировки российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на средства противовоздушной обороны малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ISW отметили успешный удар ВСУ по командному пункту российского полка в Белгородской области РФ в конце июня 2024 г., вероятно, с использованием западного оружия. Там подчеркнули: Украина может сорвать наступательные операции оккупантов, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов в России.

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