Оккупанты намеренно ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном – Атеш

Российские оккупанты не хотят выполнять приказы командиров по форсированию Днепра в Херсонской области из-за того, что на это участке фронта они несут огромные потери. Россияне сами ломают технику, чтобы не идти на штурмы.

Видео дня

Такую информацию от своих агентов получило военное движение "Атеш". Как отмечается, на Херсонщине войска РФ фиксируют частое прибытие на ремонтные базы лодок и гидроскутеров.

В частности, такая ситуация сложилась в населенном пункте Лазурное.

"Агенты "Атеш" сообщают, что в н. п. Лазурное, Херсонской области российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, прибывающей на ремонтную базу. Россияне подозревают, что растущее число поломок водных средств (лодок и гидроскутеров) связано с умышленным саботажем со стороны самих российских военнослужащих", – сказано в сообщении.

В движении отметили, что оккупанты выбирают саботаж как способ выживания. Ранее в "Атеш" публиковали инструкцию для российских военных, как повредить лодку, чтобы не идти на штурмы. Агенты из российской группировки "Днепр" сообщили, что офицеры получили приказ о подготовке к наступлению на правый берег Херсонщины.

При этом многие оккупанты пытаются избежать форсирование Днепра, потому что для войск РФ – это сложная задача и они несут потери. Поэтому в "Атеш" посоветовали захватчикам ломать лодки и опубликовали инструкции, как безопасно и незаметно вывести из строя плавсредство.

Для этого нужно повредить катушку зажигания или провода на руле гидроцикла. Также можно добавить посторонние вещества в топливный бак.

"В результате, лодки часто возвращаются на ремонт, что срывает планы российской военной команды по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра. Мы продолжаем помогать российским военнослужащим, предоставляя советы и инструкции, как избежать бессмысленных жертв и сохранить свои жизни в этой войне", – добавили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование отказывается забирать с островов на Херсонщине тела своих погибших солдат. Они бросают своих подчиненных в убийственные штурмы, а потом не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы не предоставлять их семьям выплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!