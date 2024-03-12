Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине, пострадала многодетная семья: ранены дети

Утром 12 марта российская террористическая армия нанесла авиационный удар по Сумской области. Вследствие теракта в Великописаревской громаде пострадала многодетная семья.

Ранения получили двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Путинские террористы нанесли авиаудар по населенному пункту около 9:20 утра. Также в ОВА уточнили, что для совершения военного преступления против мирных жителей россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на жилищный сектор населенного пункта. Всего было зафиксировано два взрыва.

Вследствие обстрела пострадала многодетная семья. Ранения получили двое детей в возрасте 6 и 10 лет. Также был травмирован один взрослый человек.

В областной администрации сообщили, что в населенном пункте повреждены пять частных жилых домов и гараж. На месте работают все необходимые службы, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, российские оккупационные войска 12 марта в который раз за день атаковали Херсон. В результате вражеской атаки, которая произошла в обеденное время, был травмирован один человек.

Ночью 12 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены два человека. Среди объектов, которые получили повреждения, по меньшей мере 18 частных домов, 14 многоэтажных домов, административные здания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия массово использует КАБы по всей линии фронта, а теперь оккупанты начали применять еще и новый вид авиационных бомб. Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что такое вооружение врага несет смерть и разрушение.

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