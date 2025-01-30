Оккупанты нанесли по Курщине 12 авиаударов: в Генштабе отчитались о ситуации на передовой

С начала суток, 30 января, по Курщине (Российская Федерация) оккупанты нанесли 12 авиаударов. Всего там произошло 11 боевых столкновений.

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В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой по состоянию на 22:00. Всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Отмечается, что Силы обороны мужественно сдерживают давление врага. В частности, в Генштабе за эффективную боевую работу отметили воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 81-й отдельной аэромобильной 2-й Слобожан. и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

В свою очередь российское государство-террорист нанесло 44 авиаудара, сбросив при этом 88 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1007 дронов-камикадзе и совершили более 4600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Липцев. Также враг нанес авиаудару по району Казачьей Лопани.

Три раза агрессор атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки. Подразделения сил обороны остановили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Балка Журавка, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодцы. Наши воины отразили девять вражеских атак. Под авиаударами оказались районы Новой Кругляковки и Лимана.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял девять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, все боеприкосновения завершены. Противник нанес авиаудары по Дроновке и Северску.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Орехово-Василовки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечиного. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз пытались продвинуться вперед в районах Торецкая, Дилиевки, Щербиновки и Крымского, одно столкновение продолжается. Также бомбили Щербиновку, Екатериновку, Клебан-Бык и Иванополье, применив КАБ.

На Покровском направлении в эти сутки агрессор 51 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь бостолкновений продолжаются до сих пор. Под авиаударами управляемыми авиабомбами оказалось Белицкое.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении, за сегодня, составили 337 человек убитыми и ранеными, уничтожены десять автомобилей, одна антенна БпЛА, одно средство спутниковой связи, два средства РЭБ, один ПТРК, комплекс наблюдения "Муром-М" и три БПЛА оперативно-тактического уровня, кроме того, существенно повреждены два миномета противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск вблизи Константинополя. Авиаудары получили населенные пункты Разлив и Комар.

На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новополя и Новоселки. От вражеских авиаударов пострадали Терново и Темировка.

На Ореховском направлении враг активных действий не производил.

На Приднепровском направлении российские захватчики семь раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери – отступили.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отразили 11 атак захватнической армии на этом направлении, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники поразили российских оккупантов на Харьковском направлении с помощью сбросов с беспилотника "Баба Яга". Они уничтожили 12 вражеских позиций и два укрытия.

Напомним, что военные 8-го полка ССО провели на одном из направлений в Курской области зачистку вражеских позиций. Нашим защитникам удалось ликвидировать военных КНДР и захватить важные трофеи, в частности, документы, которые могут раскрыть планы врага.

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