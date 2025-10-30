Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: изуродованный инфраструктурный объект

Днем 30 октября российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру. Целью атаки стал инфраструктурный объект.

Вследствие обстрела на территории объекта зафиксированы разрушения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайвенко.

В областной администрации заявили, что подробности о последствиях ракетнйо атаки по Днепру уточняется. По состоянию на 12:55 информация о пострадавших отсутствует.

Об угрозе применения баллистического вооружения с территории оккупированного Крыма Воздушные силы ВСУ сообщили в 12:00. Уже через несколько минут мониторинговые каналы отметили, что в направлении Днепра был выход.

Российские террористы, вероятно, примерили баллистическую ракету "Искандер-М" или ее северокорейский аналог KN-23.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор совершала пуски ракет с самолетов стратегической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.

