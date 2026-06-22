Оккупанты нанесли удар по дому многодетной семьи в Сумской области: погибли ребенок, отец и бабушка, есть раненые

Рано утром 22 июня российские захватчики нанесли удар по дому многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. В результате атаки погибли мужчина и его 13-летний сын, а также бабушка мальчика.

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Мать ребенка, а также его брат и сестра получили ранения. О преступлении оккупантов сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Россияне убили и ранили членов многодетной семьи

Россияне продолжают воевать против украинских детей и их семей. Очередное военное преступление оккупантов зафиксировано в Сумской области.

"22 июня 2026 года около 04:50 оккупанты атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района. В результате вражеской атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Также ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, раненая девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию.

В настоящее время прокуроры в сотрудничестве с другими правоохранительными органами фиксируют последствия атаки.

Главные истории дня

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие по делу ведет управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала гражданские суда, направлявшиеся в украинские порты.

На одном из них, следовавшем под флагом Панамы в один из украинских портов, после попадания вражеского дрона вспыхнул масштабный пожар. Погиб член экипажа, повар — гражданин Египта. Восемь моряков, имеющих гражданство Египта, Индии и Турции, были эвакуированы военно-морскими силами, прибывшими на помощь людям. Судно утратило мореходность.

Еще два грузовых судна также получили повреждения, там обошлось без пострадавших, а корабли смогли продолжить свой путь.

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