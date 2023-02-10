Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Ивано-Франковской области: подробности

Войска РФ 10 февраля нанесли ракетные удары по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. По предварительным данным, пострадавших вследствие атаки нет.

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Об этом сообщила руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. "Во время воздушной тревоги, которая длилась более трех часов, оккупанты снова нанесли ракетные удары по энергетическому объекту в нашей области", – написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что вместе с тем успешно сработали силы ПВО.

На прилет оперативно отреагировали все соответствующие службы.

Онищук отметила, что в пятницу, 10 февраля, РФ выпустила рекордное количество ракет С-300.

Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры и в других регионах. Самая сложная ситуация в Хмельницкой, Запорожской и Харьковской областях, рассказала руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Хмельницкой области заявили о прилете в объект критической инфраструктуры. Попадания также зафиксировали в Харькове и Запорожье.