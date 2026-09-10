Оккупанты нанесли удар по Краматорску: есть попадания вблизи учебных заведений и жилого дома, есть пострадавшие. Фото

10 сентября около 11:00 российские войска четыре раза обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате атаки пострадали не менее 16 человек.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. По его словам, попадания зафиксированы вблизи учебных заведений и возле многоэтажного дома. На местах работают соответствующие службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным Донецкой областной прокуратуры, обстрел продолжался с 10:44 до 11:00. В настоящее время устанавливаются последствия атаки, а также тип вооружения, примененного российскими войсками.

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Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готовится к нескольким месяцам ожесточенных боев за ключевые города Донецкой области, в частности Славянск и Краматорск. По данным Reuters, российские войска находятся менее чем в 15 км от них. Славянск и Краматорск входят в так называемый "пояс крепостей".

По оценке военного аналитика Майкла Кофмана, сентябрь и октябрь могут стать периодом самых интенсивных боев 2026 года. В то же время военные аналитики считают, что у России пока нет эффективного решения для преодоления украинской обороны, которая в значительной степени опирается на использование беспилотников.

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