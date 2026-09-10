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Оккупанты нанесли удар по Краматорску: есть попадания вблизи учебных заведений и жилого дома, есть пострадавшие. Фото

Иван Черленский
War
1 минута
1,7 т.
Последствия российского обстрела Краматорска 10 сентября
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10 сентября около 11:00 российские войска четыре раза обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате атаки пострадали не менее 16 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. По его словам, попадания зафиксированы вблизи учебных заведений и возле многоэтажного дома. На местах работают соответствующие службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия ударов российских войск по Краматорску.
Последствия ударов российских войск по Краматорску.

По данным Донецкой областной прокуратуры, обстрел продолжался с 10:44 до 11:00. В настоящее время устанавливаются последствия атаки, а также тип вооружения, примененного российскими войсками.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Последствия ударов российских войск по Краматорску.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готовится к нескольким месяцам ожесточенных боев за ключевые города Донецкой области, в частности Славянск и Краматорск. По данным Reuters, российские войска находятся менее чем в 15 км от них. Славянск и Краматорск входят в так называемый "пояс крепостей".

По оценке военного аналитика Майкла Кофмана, сентябрь и октябрь могут стать периодом самых интенсивных боев 2026 года. В то же время военные аналитики считают, что у России пока нет эффективного решения для преодоления украинской обороны, которая в значительной степени опирается на использование беспилотников.

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