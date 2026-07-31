Оккупанты нанесли удар по Краматорску и Славянску: есть погибший и раненые

31 июля российские войска нанесли удары по Краматорску и Славянску, есть погибшие и раненые. В Краматорске под обстрел попал жилой микрорайон, в Славянской общине зафиксированы авиаудар и атака дрона.

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На местах работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Об этом сообщили начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и мэр Славянска Вадим Лях.

Удар по Краматорску: погибла женщина

По словам Александра Гончаренко, Краматорск утром подвергся массированному обстрелу. Около 10:25 российские войска нанесли удары по многоквартирному микрорайону.

Попадания зафиксированы в жилые дома, супермаркет и учебное заведение. По предварительной информации, погибла женщина.

Еще три женщины и один мужчина получили ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

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Атаки на Славянскую общину

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что около 10:30 враг нанес авиаудар по общине.

В поселке Мирном авиабомба ФАБ-250 повредила складские помещения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В то же время в Семеновке в результате атаки FPV-дрона ранения получил мужчина 1954 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, утром 31 июля войска РФ атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру: враг нанес удар по отделению "Новой почты". Пострадали как минимум девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, днём 31 июля российские войска атаковали Одессу. Под ударом оказалась инфраструктура, разрушениям подвергся крыша учебного заведения. Среди горожан есть двое пострадавших.

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