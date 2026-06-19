Оккупанты нанесли удар по Павлограду: погибла 8-летняя девочка, ранена женщина. Фото

Утром в пятницу, 19 июня, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате атаки погибла 8-летняя девочка.

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Также известно об одной пострадавшей женщине. Подробности сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Оккупанты воюют с детьми и мирными жителями

Информацию о вражеском обстреле, унесшем жизнь ребенка, чиновник обнародовал в 08:18.

"Погибла 8-летняя девочка. Еще один человек получил ранения. Таковы последствия утренней вражеской атаки на Павлоград", – написал он.

Кроме того, в результате утреннего удара оккупантов ранения получила 49-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Также в результате действий российской армии возникли пожары в двух частных домах, один из которых – полностью разрушен.

Главные истории дня

Напомним, ранним утром 19 июня российские войска нанесли удары КАБами по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский район областного центра, там повреждены десятки жилых домов. Пострадали как минимум девять человек, среди них есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Днепру. Мишенью захватчиков стало частное предприятие, погиб мужчина, работавший оператором производственного участка. В результате обстрела пострадали как минимум 11 человек.

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