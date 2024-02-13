Оккупанты нанесли удары по Харьковщине, Херсонщине и Запорожью: погибли мирные жители

Российские террористы продолжают активно обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Враг атакует украинцев артиллерией, минометам и дронами.

Утром 13 февраля оккупанты убили двух мирных жителей в Купянском районе, еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы. Кроме того, враг массированно обстрелял населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщили главы Харьковской, Херсонской и Запорожской областных военных администраций.

В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и другие. Утром захватчики ударили из артиллерии по территории фермерского хозяйства в селе Куриловка Купянского района. Вследствие атаки погиб гражданский 55-летний мужчина, который был работником фермы.

Вечером 12 февраля россияне атаковали Купянск, в результате чего было поврежден жилой дом. В течение дня под артиллерийскими обстрелами врага было село Слобожанское, Липцы и Казачья Лопань Харьковского района.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что оккупанты обстреляли ферму в селе Куриловка около 7:30. Следственно-прокурорская группа собрала подтверждения и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Также под массированными обстрелами россиян были населенные пункты Запорожской области. В ночь на 13 февраля террористы атаковали Гуляйполе. В результате удара ранение получил мирный житель. В городе частично разрушен жилой дом, возникли пожары.

Всего за минувшие сутки россияне совершили 127 обстрелов Запорожской области. По информации ОВА, более 30 дронов атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Чаривное, Малую Токмачку, Полтавку и Луговское.

Кроме того, зафиксировано 96 артиллерийских обстрелов по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Червоного, Левадного, Щербаков, Роботиного, Пятихаток, Степного и других прифронтовых городов и сел. В Полтавке ранения получил 37-летний работник правоохранительных органов.

В Херсонской области ночью 13 февраля российские террористы также атаковали населенные пункты. Под вражеским ударом оказалось село Львово. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 83-летняя женщина.

Всего за сутки враг совершил 33 обстрела Херсонщины, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 25 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Вследствие обстрелов 2 человека получили ранения.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля российские войска устроили атаку на Днепр, запустив несколько групп ударных БПЛА типа Shahed. По ним работали силы ПВО, были слышны взрывы. Также на город дважды летели авиационные ракеты.

Ранее сообщалось, что 11 февраля российские оккупационные войска атаковали дронами город Павлоград на Днепропетровщине. Была обесточена часть населенных пунктов на Павлоградщине и Синельниковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированного ракетного обстрела 7 февраля противник применил для удара по Киеву "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Такой вывод сделали в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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