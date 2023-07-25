В Черкасской и Житомирской областях есть прилеты: все детали ночной атаки 'Шахедами' на Украину

Ночью 25 июля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Во многих регионах работала противовоздушная оборона, но также есть и попадания.

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Три попадания ударными дронами зафиксировано в Черкасской области, также вражеский дрон попал в инфраструктурный объект в Житомирской области. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По словам главы Черкасской ОВА, в регионе почти всю ночь продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА отметил, что два "Шахеда" попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар.

"К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы. Прошу каждого из вас не игнорировать уведомление об опасности", – сообщил чиновник.

Также враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

В свою очередь, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что враг также атаковал регион ударными дронами. На территории области силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник.

В Сумской областной военной администрации заявили, что ночью над регионом средствами противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожен БПЛА типа "Шахед".

Напомним, ночью 25 июля страна-агрессор РФ атаковала с воздуха столицу Украины. Были применены иранские дроны-камикадзе Shahed, которые не достигли целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью 24 июля российская террористическая армия совершила очередную атаку на Одесскую область. Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июля государство-террорист Россия в очередной раз атаковало территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136. БПЛА были направлены в центральные регионы нашей страны. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных беспилотников были уничтожены.

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