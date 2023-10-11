Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, есть пострадавшая

В ночь 11 октября оккупанты продолжали обстреливать Никопольщину. Захватчики били из тяжелой артиллерии по самому городу Никополь, а также Марганецкой и Мировской общинах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Во время обстрелов пострадал один человек.

Сообщается, что была ранена 78-летняя женщина, которой была оказана необходимая медицинская помощь. Ей будет в дальнейшем предоставляться амбулаторное лечение.

В Никополе два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие получили серьезные разрушения. Также были повреждены 5 многоквартирных домов.

Специалисты продолжают обследовать другие территории, чтобы определить полный объем причиненного агрессором ущерба.

В остальных районах Днепропетровщины вражеские атаки не были зафиксированы. В ОГА призывают жителей следить за сигналами воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности.

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Напомним, что российские войска с 9 октября начали локальное наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Российская пропаганда разгоняет тезис о том, что войска РФ якобы приближаются к достижению цели по окружению украинских сил в этом населенном пункте, однако аналитики эти утверждения воспринимают скептически.

Ранее в ISW проанализировав последние заявления высших должностных лиц РФ, пришли к выводу, что Россия движется к выходу из договора о запрещении ядерных испытаний.

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