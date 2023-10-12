Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину и ударили по Чернобаевке на Херсонщине: погиб мужчина
В ночь на 12 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Чернобаевке на Херсонщине, вследствие чего погиб 70-летний мужчина. Также враг обстрелял Днепропетровщину, где под огонь попали Никополь и Марганецкая громада, там предварительно никто не пострадал.
О последствиях обстрелов рассказали в областных военных администрациях. "Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина", – написал в своем Telegram-канале руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин (фото размещены внизу новости).
Он также выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что все обстоятельства ночной атаки устанавливаются.
В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что с вечера враг трижды бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Никополю и Марганецкой громаде Никопольского района.
Вследствие атак повреждены два частных дома. Предварительно никто не пострадал, последствия обстрелов уточняются.
Кроме того, Сергей Лысак сообщил, что ночью воины Воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровской областью вражеский дрон.
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